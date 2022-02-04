Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
ГоловнаСвіт

Україна не стала учасницею кіберцентру НАТО, оскільки сусідня країна ЄС була проти, – Данілов

"Ми пройшли всі необхідні верифікації".

Україна не стала учасницею кіберцентру НАТО, оскільки сусідня країна ЄС була проти, – Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Україна не змогла стати учасницею Об'єднаного центру передових технологій із кібероборони НАТО, оскільки її не підтримала одна з країн Європейського Союзу, проголосувавши проти цього.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "1+1", пишуть Українськi Новини.

“Звичайно, не про американців йшлося (про “партнерів у лапках”). Ви знаєте, що США нам як ніхто допомагають. Нам велику допомогу зараз дає Великобританія... Я можу навести приклад країни, яка є “партнером”. Є такий Інститут, як кібер-НАТО. Влітку минулого року ми подали туди всі документи, пройшли всі відповідні верифікації, там, так само як і в НАТО, рішення приймається консенсусом”, – сказав Данілов.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалено однією з країн, у той час як Україні вже восьмий рік триває війна з Росією і Україна постійно піддається кібератакам із боку Росії.

“Це країна Євросоюзу. Це наші сусіди. Вони нам відмовили. Так скажіть, я в цьому випадку маю право сказати те, що для нас це “партнери”?.. Одна країна з усіх, що входять до альянсу, проти”, – додав секретар, відповідаючи на запитання голови партії “Голос” Кіри Рудик щодо формулювання “партнери в лапках”.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив кібератаки на Україну та пообіцяв українцям допомогу у боротьбі з кібератаками.

У січні 2022 року Служба безпеки України заблокувала понад 120 кібератак на українські органи влади. Протягом минулого місяця кіберфахівці СБУ проаналізували понад 25 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Кібератака на Україну в ніч з 13 на 14 січня була найпотужнішою за останні чотири роки. За результатами засідання РНБО 24 січня повідомили, що постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.

У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Внаслідок дій хакерів був недоступний для користувачів протягом кількох годин. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також