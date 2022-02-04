Україна не стала учасницею кіберцентру НАТО, оскільки сусідня країна ЄС була проти, – Данілов

Україна не змогла стати учасницею Об'єднаного центру передових технологій із кібероборони НАТО, оскільки її не підтримала одна з країн Європейського Союзу, проголосувавши проти цього.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "1+1", пишуть Українськi Новини.

“Звичайно, не про американців йшлося (про “партнерів у лапках”). Ви знаєте, що США нам як ніхто допомагають. Нам велику допомогу зараз дає Великобританія... Я можу навести приклад країни, яка є “партнером”. Є такий Інститут, як кібер-НАТО. Влітку минулого року ми подали туди всі документи, пройшли всі відповідні верифікації, там, так само як і в НАТО, рішення приймається консенсусом”, – сказав Данілов.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалено однією з країн, у той час як Україні вже восьмий рік триває війна з Росією і Україна постійно піддається кібератакам із боку Росії.

“Це країна Євросоюзу. Це наші сусіди. Вони нам відмовили. Так скажіть, я в цьому випадку маю право сказати те, що для нас це “партнери”?.. Одна країна з усіх, що входять до альянсу, проти”, – додав секретар, відповідаючи на запитання голови партії “Голос” Кіри Рудик щодо формулювання “партнери в лапках”.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив кібератаки на Україну та пообіцяв українцям допомогу у боротьбі з кібератаками.

У січні 2022 року Служба безпеки України заблокувала понад 120 кібератак на українські органи влади. Протягом минулого місяця кіберфахівці СБУ проаналізували понад 25 тисяч критичних подій інформаційної безпеки.

Кібератака на Україну в ніч з 13 на 14 січня була найпотужнішою за останні чотири роки. За результатами засідання РНБО 24 січня повідомили, що постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.

У ніч на 26 січня було здійснено кібератаку на офіційний сайт України Ukraine.ua. Внаслідок дій хакерів був недоступний для користувачів протягом кількох годин.