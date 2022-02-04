Кулеба обговорив із Блінкеном подальші кроки для стримування агресії Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що Блінкен поінформував Кулебу щодо підсумків перемовин із з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Співрозмовники узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони також відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Блінкен і Кулеба також обговорили динаміку переговорів у рамках Нормандського формату та висловили сподівання, що Росія продемонструє конструктивну позицію в наступних етапах переговорів.

Український міністр висловив вдячність держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні для зміцнення обороноздатності нашої держави.

Кулеба також подякував американській стороні за передачу Україні інформації щодо можливої підготовки Росією сфабрикованих приводів для загострення. Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

Нагадаємо, низка американських ЗМІ, зокрема Washigton Post і New York Times з посиланням на джерела, написали, що у Москві збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з відео іще до публікації у ЗМІ.

Раніше США не виключали, що РФ може вдатися до так званих операцій fals flag (операція під так званим фальшивим прапором, коли російські солдати без опізнавальних знаків зайшли в Крим).

У МЗС Росії назвали інформацію нісенітницею і запевнили, що не шукають привода для вторгнення в Україну.