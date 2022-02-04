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З початку доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

З початку доби на Донбасі не стріляли, - штаб ООС
Українські воїни на передовій
Фото: Міністерство оборони України

Від початку доби в зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє персцентр штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомлялось раніше, на Донбасі вже другу добу не фіксують порушень режиму тиші.

Нагадаємо, в середу, 2 лютого, російські найманці чотири рази порушили режим тиші. Зокрема на Донеччині окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове". Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, вони застосували безпілотник, з якого скинули постріл ВОГ-17.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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