Команда також передала військовим обладнання на 1,4 млн грн.

У січні 2022 року благодійний фонд “Повернись живим” зібрав понад 6 мільйонів гривень пожертв для української армії.

Про це повідомляє команда організації у своєму звіті.

“Загальна сума внесків, здійснених благодійниками Фонду протягом січня, становить 6 мільйонів 31 тисячу 223 грн”, – зазначили у Фонді, додавши, що це просто неймовірна цифра, яка в чергове підтверджує – ми не боїмося ворога.

Також у січні команда “Повернись живим” передала українським військовим обладнання на 1 мільйон 354 тисячі грн.

Фото: facebook.com/backandalive

Половина цієї суми, понад 665 тисяч – це компʼютери та інша оргтехніка для новоствореного Командування Сил Територіальної оборони. Фонд забезпечив 28 повноцінних робочих місць усім необхідним, що дасть змогу максимально швидко розгорнути тероборону по всій країні.

“Окрім вже переданого до війська, коштом благодійників протягом місяця придбано майна чи профінансовано проєктів на суму більш ніж 1 мільйон 783 тисяч грн”, – додали у Фонді.

Фото: facebook.com/backandalive

Зокрема, це закупка та передплата виготовлення 5 мобільних комплексів спостереження, 3 квадрокоптери з додатковими елементами живлення, 41 планшет та супутні аксесуари, 10 комплектів сумок сапера різних модифікацій, 8 компʼютерів та моніторів, 6 телевізорів та ноутбуків, снайперський приціл, генератори, акумулятори та мережеве обладнання, а також сервер для Командування Сил ТрО.

Фото: facebook.com/backandalive

“Кожен рядок цього звіту – ваше досягнення, незалежно від розміру пожертви. Всі ви разом вже 8 рік поспіль пліч-о-пліч з українськими воїнами доводите окупанту, що Україна не здалася й ніколи не здасться”, – додає команда Фонду.

Нагадаємо, в 2019 році фонд "Повернись живим" запустив освітню програму для військових.