У 2021 році в Україні сталося 108 випадків переслідування активістів, майже половина - в Києві

Найчастіше переслідували тих, хто захищає права ЛГБТ, борються з корупцією, захищають довкілля та протидіють незаконному будівництву.

За минулий рік в Україні задокументовано 108 випадків переслідування активістів.

Про це повідомили представники Центру прав людини ZMINA на пресконференції, де було представлено відповідну доповідь.

Правозахисники зазначають, що кількість випадків тиску на активне суспільство не зменшується. Так, у 2020 році таких інцидентів було 101, а у 2019 році - 83.

Найчастіше переслідують активістів у Києві: майже половина всіх випадків за 2021 рік - 50 - сталася саме у столиці. Одеська, Харківська та Луганська область також стали "лідерами" за кількістю нападів – там трапилося 10, 9 та 8 таких випадків відповідно.

"Як і в минулі роки, у 2021-му найчастіше переслідували тих активістів, які захищають права ЛГБТ (17 випадків), борються з корупцією (16) та захищають довкілля (11). Але цього разу протидія незаконному будівництву також стала найризикованішим видом активізму - 13 випадків", – зазначила дослідниця Анастасія Москвичова.

Громадські активісти найчастіше стикаються зі спробами залякування - минулого року було зафіксовано 27 таких випадків. Також часто знищують чи пошкоджують їхнє майно (24), а ще діяльність активістів намагаються припинити фізичними нападами на них (20).

Як і раніше, зазначають правозахисники, в 2021 році постраждалі не завжди могли одразу домогтися відкриття проваджень за своїми заявами, які поліція розглядала як звернення. Тож доводилося відкривати провадження через суд. Водночас, навіть у відкритих провадженнях активісти часто говорили про бездіяльність слідства або зволікання зі збором доказів. Серед задокументованих насильницьких злочинів проти громадських діячів до суду передано дві справи, в інших ведеться слідство.

Деякі громадські діячі зазнають системного переслідування. Це, зокрема, відбувається з київським активістом Миколою Виговським із жовтня 2021 року. Тоді він знайшов GPS-трекер на своїй автівці, а пізніше виявив всередині пристрій прослуховування. Активіст пов’язує це або зі своєю активною участю в акції "Марш за Київ", або з адвокаційною діяльністю проти законопроєкту, який, за його словами, перешкоджає реалізації авторських прав архітекторів та піде на користь недобросовісним забудовникам.

У листопаді минулого року Виговський подав заяву до СБУ через незаконне стеження та імовірність замаху, але справу передали до Нацполіції.

У грудні активіст знову зіштовхнувся з переслідуванням: невідомі пошкодили замок на дверцятах його автівки, а через кілька днів хтось заштовхав шматок пінопласту в замкову шпарину вхідних дверей у його квартиру. Останній випадок, за словами Виговського, трапився невдовзі після розмови зі слідчим щодо його заяви з приводу виявлених у машині пристроїв, коли слідчий заявив, що не вбачає підстав у відкритті провадження.

Системний тиск відчув і Валерій Харчук , активіст із Луганщини та керівник "Антикорупційного регіонального фронту". За минулий рік йому шість разів пошкоджували майно.

Деяких активістів переслідують роками. Так, у Харкові ком’юніті-центр для ЛГБТ+ та їхніх союзників "ПрайдХаб" систематично протягом минулих років ставав об’єктом нападів ультраправих: ті зривали правозахисні заходи, вибивали вікна, закидали димові шашки та розпилювали газові балончики під час дискусії у хабі тощо.

"За підтримки Європейського Союзу ZMINA надає правову, безпекову, психологічну та іншу підтримку активістам, яких переслідують у зв’язку із їхньою громадською діяльністю. Правозахисники закликають повідомляти про такі випадки і звертатися за допомогою", - наголосили в організації.

Нагадаємо, наприкінці жовтня правозахисники ZMINA заявили про збільшення випадків переслідування активістів. Тоді за 9 місяців зафіксували майже 90 випадків тиску на активістів та правозахисників.