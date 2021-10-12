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Київський активіст Виговський знайшов у своєму авто пристрій для стеження руху

Йому радять звернутися в поліцію, однак, предмет поки не віддавати.

Київський громадський діяч і активіст Микола Виговський знайшов у своїй машині невідомий пристрій, схожий на засіб для слідкування.

Він опубліковав відповідне фото в соцмережах.

Виговський розповів, що під час руху звернув увагу на незвичний звук з боку днища авто. Він зупинився і знайшов пристрій, прикріплений на магніті.

"Щойно зняв з дна машини ось таку штуку на магніті. Подібне на трекер, але розбирати поки не наважуюсь. Як взагалі діяти в подібних ситуаціях?", - написав активіст.

У коментарях до запису йому радять звернутися в поліцію, однак, предмет поки не віддавати.

Пізніше Виговський повідомив, що розібрав пристрій. Він виявився трекером руху.

"Розібрав дивний пристрій, який знайшов прикріпленим на магніті до свого авто. Це - трекер руху. Маю дві основні гіпотези хто це і за що", - написав він.

Активіст також поділився двома припущеннями щодо тих, хто міг влаштувати за ним стеження.

"Гіпотеза №1. Основна. Забудовна мафія. Я трохи допомагаю архітектурній спільноті, яка бореться проти законопроєкту 5655... Гіпотеза №2.  Ті, кому стало боляче від Марш за Київ!, який я допомагав організовувати", - написав Виговський.

Микола Виговський - колишній координатор руху "Чесно" і один з авторів "реанімаційного пакету реформ". Він намагався пройти в Раду на останніх виборах від партії "Голос".

Нагадаємо, в грудні 2019 року киянин затримав чоловіка, який намагався прикріпити до автомобіля трекер для стеження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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