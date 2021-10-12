​Київ прибирає з вулиць понад 170 маршруток із підробленими документами

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації розірвав з двома перевізниками договори на обслуговування 21-го міського маршруту загального користування.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, у зв’язку з цим місто готується до "певної бурхливої реакції" з боку усунутих перевізників.

"На відповідні маршрути будуть спрямовані компенсаторні сили комунального «Київпастрансу», а також інших перевізників. Безперебійність роботи громадського транспорту є пріоритетом, будь-які спроби маршруточної мафії саботувати перевезення киян лише змусять мерію діяти більш рішуче", - зазначив Усов.

Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалене 6 жовтня. Департамент прийняв його за результатами перевірки документів. Аудит, що продовжується досі, був ініційований за дорученням київського міського голови після того, як у липні року через втрату довіри був звільнений увесь попередній склад Комунальної служби перевезень.

"Перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них цими перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші", – розповів Усов.

Для того, щоб запобігти провокаціям, незаконним силовим діям і не допустити фізичного знищення або викрадення перевізниками-порушниками документів, щодо яких аудит продовжується, Комунальна служба перевезень уклала договір з Муніципальною вартою та посилила охорону підприємства.

"Маршруточна мафія в столиці та загалом в країні досі має великий вплив. Це неприпустимо. Мерія Києва готова робити абсолютно все від нас залежне, щоби навести лад, але ми вкотре звертаємо увагу суспільства, що контроль за дотриманням законодавства у сфері автомобільного транспорту покладений в першу чергу на Державну службу України з безпеки на транспорті та органи Національної поліції. Ми сьогодні публічно звертаємося до Міністерства інфраструктури та Міністерства внутрішніх справ з ініціативою проведення спільних заходів контролю перевізників у столиці", - наголосив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, в лютому минулого року КМДА оголосила про перехід на е-квиток у маршрутках з 1 квітня. Однак, пізніше вирішили перенести це питання на 2023 рік.