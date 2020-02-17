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КГГА официально объявила о переходе на е-билет с 1 апреля

Будут также действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц и "туристические билеты".

КГГА официально объявила о переходе на е-билет с 1 апреля
Фото: Макс Требухов

В Киеве с 1 апреля 2020 года заработает единый электронный билет в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Единым е-билетом можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.

"Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки ", - сказано в сообщении.

В КГГА разработана новая линейка проездных билетов, которая предусматривает фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца в зависимости от потребностей пассажира. При этом тариф остается на уровне 8 гривен за одну поездку.

Таким образом, будут действовать проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 гривен. Можно будет также приобрести "безлимитные" проездные стоимостью 1300 грн.

Если пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21 рабочего дня в месяц, он осуществляет 84 оплаты за проезд – и в этом случае ему выгоднее приобрести проездной билет на 92 поездки, где стоимость одной поездки будет 6,25 грн а не 8 грн.

Киевская госадминистрация также вводит "туристический" проездной. Он будет действовать 24, 48 и 72 часов с момента активации. Его стоимость - 100, 150 и 200 гривен соответственно.

Также в Киеве будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок. Этой картой также можно пользоваться на всех видах общественного транспорта. 

Купленные до 31 марта 2020 года пластиковые бесконтактные карты, действующие исключительно в метро, будут действительны еще ровно год - до 31 марта 2021. 

"Диджитализация оплаты проезда позволяет городу знать точное количество пассажиров. Например, благодаря электронному билету мы знаем, что общественным транспортом ежедневно пользуются около 400 тыс. льготных пассажиров и 300 тыс. владельцев Kyiv Smart Card", - отметил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Напомним, ранее планировалось завершить эксперимент по введению электронного билета 30 октября 2019 года и с 31 октября 2019 года ввести в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Однако 28 октября КГГА официально объявила об отсрочке перехода на е-билет.

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