Украина станет переговорщиком с Ираном от имени пяти стран о компенсации из-за крушения самолета МАУ

От иранских властей ожидают компенсации как семьям жертв, так и МАУ за уничтоженный самолет.

Украина будет вести переговоры о выплате Ираном компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "МАУ" от имени всех пяти стран. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина".

Министр отметил, что сумма, о которой договорится Украина, будет выплачена гражданам всех стран.

"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран", - сказал Пристайко.

По его словам, планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.

"Мы говорим о нескольких выплатах. Правительство выплатило помощь, это не была компенсация. Второе - мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией. И третий этап - это работа с иранскими властями о компенсации как семьям жертв, так и нашей компании за уничтоженный самолет", - добаивл Пристайко.

Напомним, самолет Boeing 737 компании "МАУ" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибло 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, Великобритании и Швеции.

Только через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Ранее канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв катастрофы МАУ, требуя 1,5 миллиарда канадских долларов компенсации (1,1 миллиарда долларов США).

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе, но он не согласился. Украина выплатила родственникам погибших по 200 тысяч гривен, то есть около 8 тыс. долларов.

16 февраля власти Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины потребовали от Ирана незамедлительно выплатить компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ.