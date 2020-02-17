В Киеве произошел пожар в пятиэтажном доме, жителей эвакуировали

В Киеве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Гната Юры, 9. Спасатели эвакуировали пятерых жителей, которые в момент ЧП находились дома, сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook.

Сообщение о возгорание поступило в 11:55 17 февраля. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в электрощитовой на пятом этаже дома.

"В 12:16 загорание ликвидировали. На месте задействовали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава", – добавили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Напомним, вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане "Шато". Возгорание произошло на кухне, огонь повредил оборудование, частично закоптились стены и потолок.