В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве произошел пожар в пятиэтажном доме, жителей эвакуировали

Возгорание началось в электрощитовой на верхнем этаже. 

В Киеве произошел пожар в пятиэтажном доме, жителей эвакуировали
Фото: nslovo.com

В Киеве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Гната Юры, 9. Спасатели эвакуировали пятерых жителей, которые в момент ЧП находились дома, сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook.

Сообщение о возгорание поступило в 11:55 17 февраля. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в электрощитовой на пятом этаже дома. 

"В 12:16 загорание ликвидировали. На месте задействовали три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава", – добавили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Напомним, вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане "Шато". Возгорание произошло на кухне, огонь повредил оборудование, частично закоптились стены и потолок. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также