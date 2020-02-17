Один из них скончался, двое в тяжелом состоянии.

В Днепре водитель Audi в попытке сбежать от правоохранителей сбил на переходе троих пешеходов. Один из них погиб, двое получили тяжелые травмы, сообщили на странице патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

Патрульные обратили внимание на эту машину, когда ее пассажир открыл двери во время движения и начал просить о помощи. Экипаж полиции попытался остановить авто, но водитель ускорил движение.

"На протяжении 10 минут водитель пытался убежать от охранников порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запретительные сигналы светофора, игнорировал требования об остановке", – добавили патрульные.

На перекресте Слобожанского проспекта и ул. Воронежской он не справился с управлением, из-за чего машина сбила троих пешеходов. Ребенок и мужчина получили тяжелые травмы, а отец пострадавшего несовершеннолетнего погиб.

После этого из машины выбежали двое мужчин, еще один подошел к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные насильно посадили его в машину и везли в неизвестном направлении. Полиция задержала злоумышленников.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Фото: facebook.com/dnipropolice

Внутри авто злоумышленника обнаружили пистолеты. Также выяснилось, что водитель находится в розыске Сакского отделения полиции ГУ МВД Украины в АР Крым и г. Севастополь по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Напомним, в Броварах сотрудник полиции, находясь вне службы, сбил на пешеходном переходе двоих человек.