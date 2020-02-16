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В Украине в понедельник до +13 градусов

В Киеве днем прогнозируют до +9.

В Украине в понедельник до +13 градусов
Фото: Макс Требухов

17 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на Закарпатье ночью и утром местами туман, ветер южно-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+5 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, в Сумской области местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +5…+12 градусов, в Сумской области +3...+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, в Полтавской и Днепропетровской областях ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-7 градусов, днем +3…+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7…+2 градуса, днем +3…+11 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…-3 градуса, днем +8…+10 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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