Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток 15 февраля российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из противотанкового комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции около Марьинки, Красногоровки, Павлополя и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - около Новолуганского, Травневого и Орехового.

Как сообщалось, 14 февраля боевики 13 раз обстреляли позиции сил ООС, один военный ранен.