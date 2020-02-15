ФСБ задержала в Азовском море рыболовецкое судно с четырьмя украинцами

Управление ФСБ России в Крыму сообщило о задержании в Азовском море маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Об этом пишет сайт Крым.Реалии.

"Пограничники обнаружили на браконьерском судне почти 300 экземпляров камбалы-калкана. Задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности", – говорится в сообщении российского ведомства.

Согласно информации ФСБ РФ, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

В ведомстве сообщили также, что в ходе осмотра выявлено орудие лова – ставную сеть. Судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных якобы отсутствовали.

Украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства. Российская омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк уточнила, что их задержали на 48 часов.

Госпогранслужба Украины сообщила, что проверяет информацию о задержании украинцев в Азовском море.

"Предварительно можем констатировать, что, скорее всего, мог быть выход этого плавсредства за границы установленных пунктов базирования. Сейчас мы устанавливаем, кто эти граждане", – сказал руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.