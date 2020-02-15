Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве пластического хирурга в Киеве
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
Коронавирус может жить на поверхности и оставаться опасным до 9 дней
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
В Мюнхене назвали 12 шагов для прекращения войны на Донбассе
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
Шкаф купе: как грамотно продумать внутреннее наполнение
ГлавнаяОбществоПроисшествия

ФСБ задержала в Азовском море рыболовецкое судно с четырьмя украинцами

Украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства. 

ФСБ задержала в Азовском море рыболовецкое судно с четырьмя украинцами

Управление ФСБ России в Крыму сообщило о задержании в Азовском море маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Об этом пишет сайт Крым.Реалии

"Пограничники обнаружили на браконьерском судне почти 300 экземпляров камбалы-калкана. Задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности", – говорится в сообщении российского ведомства.

Согласно информации ФСБ РФ, капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться.

В ведомстве сообщили также, что в ходе осмотра выявлено орудие лова – ставную сеть. Судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных якобы отсутствовали.

Украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства. Российская омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк уточнила, что их задержали на 48 часов.

Госпогранслужба Украины сообщила, что проверяет информацию о задержании украинцев в Азовском море. 

"Предварительно можем констатировать, что, скорее всего, мог быть выход этого плавсредства за границы установленных пунктов базирования. Сейчас мы устанавливаем, кто эти граждане", – сказал руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также