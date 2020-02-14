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СБУ инсценировала убийство своей сотрудницы для задержания заказчика

Женщину заказал за тысячу долларов бывший муж.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с полицией Кировоградской области инсценировали убийство сотрудницы Национальной академии СБУ.

Об этом говорится на сайте СБУ и на сайте полиции.

Фото: СБУ

Сотрудники правоохранительных органов узнали, что житель одного из городов Кировоградской области ищет киллера для убийства бывшей супруги, сотрудницы Национальной академии СБУ. С женщиной у заказчика продолжаются судебные споры о месте жительства общего ребенка и выплате алиментов.

"Правоохранители провели в Киеве имитацию исчезновения и обстановки убийства жертвы, после чего сообщили заказчику о его выполнении. Жизнь супруги он оценил в одну тысячу долларов США", - сообщили в СБУ.

Утверждается, что для реализации убийства организатор тщательно готовился и соблюдал меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы.

Сотрудники СБУ задержали бывшего мужа сразу после перечисления "киллеру" последней суммы средств за выполненную работу в одном из райцентров Кировоградской области.

Ему собираются предъявить подозрение по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - покушение на убийство.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

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