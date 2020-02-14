В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
ГлавнаяБлогиБлог Виталия Матарыкина

По чем валюта для туриста?

Сколько обменных курсов валюты есть в Украине? Два. Для туристов и для всех остальных. Сегодня центробанк, межбанковский рынок, обменники и даже нелегальные "менялы" оценивают доллар в 24,5-24,6 грн. Заходим на сайт первого попавшегося туристического оператора, например, из Черновцов или из Киева, и видим там, что за путевки надо платить из расчета 25,7 грн за доллар. Примерно на 4% выше, чем для трудящихся масс, которые еще не заработали на коктейль на иностранном пляже. Такой себе "налог" на красивый отдых?

По данным Государственной службы статистики, в 2018 году туроператоры и турагенты продали населению путевок для поездки за рубеж на 35 млрд грн. Данных по 2019 году нет, но показатели вряд ли будут ниже - в первой половине 2019 года количество украинских туристов, выезжающих в другие страны, увеличилось на 5,6% по сравнению с таким же периодом 2018 года. То есть пара-тройка процентов дополнительной курсовой разницы на такой сумме конвертируются в доход на уровне миллиарда гривен.

Фото: Tui Ukraine

Наличие "туристической маржи" нередко вызывало недовольство у граждан. На эту "особенность" не раз обращали внимание журналисты. Теперь тема заинтересовала конкурентное ведомство. Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 28 января начало рассмотрение дела в отношении десяти крупнейших туроператоров. Под микроскоп попали "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Коралл Тревел", "Тревел Профешнл Групп" (TPG), "Анекс Тур", "ТТВК" (TUI), "Музенидис тревел", "Компас Украины", "Альф" - лидеры по выездному туризму. Основанием для проверки стали обращения граждан.

АМКУ полагает, что туркомпании не предоставляют полную и четкую информацию о стоимости поездки, не уточняя наличие собственного курса или не указывая цену в гривне. При этом другие турфирмы придерживаются прямо противоположной практики. Таким образом создаются неравные условия для работы, а потребитель не может сделать правильный выбор. Это имеет признаки нарушения, подпадающие под статью 15¹ закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Речь идет о введении в заблуждение потребителя. Такие действия наказываются штрафом в размере до 5% дохода за год. В нашем случае за 2019. Суммы могут исчисляться сотнями миллионов гривен, учитывая, что "великолепная десятка" обрабатывает подавляющее большинство туристических заявок.

Согласно Гражданскому и Хозяйственному кодексам, закону "О ценах и ценообразовании", расчеты на внутреннем рынке должны проводиться в гривнах, а эквивалент в иностранной валюте необходимо пересчитывать по официальному курсу на день платежа. К тому же туроператоры не могут устанавливать собственный валютный курс - это право есть только у банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи. К тому же валютные риски несет любой экспортер или импортёр - зачем делать исключение для одной отрасли, пусть и специфической.

Турфирмы уверяют, что работают в строгом соответствии с нормативной базой, где разрешено применять для расчетов внутренний курс. Таким образом компании страхуют себя и в какой-то степени клиента от риска подорожания валюты, которой рассчитываются практически за все. Может измениться стоимость составляющих туристического продукта, или банки-партнёры в Украине изменят условия. Кроме того, взаимные расчеты турфирмы с туристом и иностранными партнерами не проводятся день в день. Всё это и закладывают в те 4%.

Похожая ситуация в России. Там туристические фирмы устанавливают курс ежедневно. Он примерно на 2% выше официального, но может меняться в течение дня при серьезных валютных колебаниях рынка. В Бразилии до 2005 года существовало официально два курса: коммерческий и туристический. Сейчас есть один, который определяет для себя каждое кредитно-финансовое учреждение, исходя из ситуации на международных валютных биржах и внутренних критериев. Тур бразильцам обычно необходимо полностью выкупить примерно за два месяца до отправления, и авиабилет не входит в стоимость.

В то же время в Болгарии и Польше турфирмы работают без специальных курсов. В Великобритании не могут представить, чтобы компания попросила клиента доплатить за путёвку из-за девальвации фунта - это риски бизнеса, иначе он потеряет клиента.

В любом случае поднята тема национального уровня, затрагивающая интересы миллионов граждан. Как минимум непонятно, почему у разных компаний курсы доллара к гривне совпадают до десятых.

Четкие сроки расследования не установлены, но решение ожидается в конце апреля - начале мая. С другой стороны, жесткие меры и непродуманные изменения правил игры на украинском рынке могут негативно отразиться на работе туроператоров и обслуживании туристов.

Скорее всего, будут искать компромисс. Например, турфирмы признают нарушение и исправятся: будут устанавливать стоимость тура в гривне и по официальному курсу. За это АМКУ не будет их штрафовать или ограничится минимальными взысканиями.

Хотя не исключен и вариант долгих судебных разбирательств. Но в любом случае польза от инициативы АМКУ есть - мы, как туристы, будем тщательнее проверять информацию по турпоездкам и искать фирмы, использующие понятный валютный курс.

Виталий Матарыкин Виталий Матарыкин , Информационно-аналитический центр «Простые решения»
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также