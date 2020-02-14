По чем валюта для туриста?

Сколько обменных курсов валюты есть в Украине? Два. Для туристов и для всех остальных. Сегодня центробанк, межбанковский рынок, обменники и даже нелегальные "менялы" оценивают доллар в 24,5-24,6 грн. Заходим на сайт первого попавшегося туристического оператора, например, из Черновцов или из Киева, и видим там, что за путевки надо платить из расчета 25,7 грн за доллар. Примерно на 4% выше, чем для трудящихся масс, которые еще не заработали на коктейль на иностранном пляже. Такой себе "налог" на красивый отдых?

По данным Государственной службы статистики, в 2018 году туроператоры и турагенты продали населению путевок для поездки за рубеж на 35 млрд грн. Данных по 2019 году нет, но показатели вряд ли будут ниже - в первой половине 2019 года количество украинских туристов, выезжающих в другие страны, увеличилось на 5,6% по сравнению с таким же периодом 2018 года. То есть пара-тройка процентов дополнительной курсовой разницы на такой сумме конвертируются в доход на уровне миллиарда гривен.

Фото: Tui Ukraine

Наличие "туристической маржи" нередко вызывало недовольство у граждан. На эту "особенность" не раз обращали внимание журналисты. Теперь тема заинтересовала конкурентное ведомство. Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 28 января начало рассмотрение дела в отношении десяти крупнейших туроператоров. Под микроскоп попали "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Коралл Тревел", "Тревел Профешнл Групп" (TPG), "Анекс Тур", "ТТВК" (TUI), "Музенидис тревел", "Компас Украины", "Альф" - лидеры по выездному туризму. Основанием для проверки стали обращения граждан.

АМКУ полагает, что туркомпании не предоставляют полную и четкую информацию о стоимости поездки, не уточняя наличие собственного курса или не указывая цену в гривне. При этом другие турфирмы придерживаются прямо противоположной практики. Таким образом создаются неравные условия для работы, а потребитель не может сделать правильный выбор. Это имеет признаки нарушения, подпадающие под статью 15¹ закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Речь идет о введении в заблуждение потребителя. Такие действия наказываются штрафом в размере до 5% дохода за год. В нашем случае за 2019. Суммы могут исчисляться сотнями миллионов гривен, учитывая, что "великолепная десятка" обрабатывает подавляющее большинство туристических заявок.

Согласно Гражданскому и Хозяйственному кодексам, закону "О ценах и ценообразовании", расчеты на внутреннем рынке должны проводиться в гривнах, а эквивалент в иностранной валюте необходимо пересчитывать по официальному курсу на день платежа. К тому же туроператоры не могут устанавливать собственный валютный курс - это право есть только у банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи. К тому же валютные риски несет любой экспортер или импортёр - зачем делать исключение для одной отрасли, пусть и специфической.

Турфирмы уверяют, что работают в строгом соответствии с нормативной базой, где разрешено применять для расчетов внутренний курс. Таким образом компании страхуют себя и в какой-то степени клиента от риска подорожания валюты, которой рассчитываются практически за все. Может измениться стоимость составляющих туристического продукта, или банки-партнёры в Украине изменят условия. Кроме того, взаимные расчеты турфирмы с туристом и иностранными партнерами не проводятся день в день. Всё это и закладывают в те 4%.

Похожая ситуация в России. Там туристические фирмы устанавливают курс ежедневно. Он примерно на 2% выше официального, но может меняться в течение дня при серьезных валютных колебаниях рынка. В Бразилии до 2005 года существовало официально два курса: коммерческий и туристический. Сейчас есть один, который определяет для себя каждое кредитно-финансовое учреждение, исходя из ситуации на международных валютных биржах и внутренних критериев. Тур бразильцам обычно необходимо полностью выкупить примерно за два месяца до отправления, и авиабилет не входит в стоимость.

В то же время в Болгарии и Польше турфирмы работают без специальных курсов. В Великобритании не могут представить, чтобы компания попросила клиента доплатить за путёвку из-за девальвации фунта - это риски бизнеса, иначе он потеряет клиента.

В любом случае поднята тема национального уровня, затрагивающая интересы миллионов граждан. Как минимум непонятно, почему у разных компаний курсы доллара к гривне совпадают до десятых.

Четкие сроки расследования не установлены, но решение ожидается в конце апреля - начале мая. С другой стороны, жесткие меры и непродуманные изменения правил игры на украинском рынке могут негативно отразиться на работе туроператоров и обслуживании туристов.

Скорее всего, будут искать компромисс. Например, турфирмы признают нарушение и исправятся: будут устанавливать стоимость тура в гривне и по официальному курсу. За это АМКУ не будет их штрафовать или ограничится минимальными взысканиями.

Хотя не исключен и вариант долгих судебных разбирательств. Но в любом случае польза от инициативы АМКУ есть - мы, как туристы, будем тщательнее проверять информацию по турпоездкам и искать фирмы, использующие понятный валютный курс.