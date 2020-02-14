Я вірю, що нам вдасться повернути Віталія Марківа в Україну

Фото: МВС Україна Виталий Маркив

Домовилися з послом Італії, що він допоможе організувати пул італійських журналістів та їхню поїздку до України, аби вони могли об’єктивно висвітлювати події, які в нас відбуваються на Сході і, зокрема, щодо справи Марківа.

Це дуже важливий крок, тому що наразі в Італії панує інформаційний перекіс щодо винуватості Віталія Марківа. На регіональному рівні у ЗМІ його охрестили вбивцею ще до вироку суду. Можливо, це також вплинуло і на рішення суду присяжних, адже саме присяжні в суді першої інстанції приймають рішення. Тому я думаю, що це ще один крок в нашій загальній боротьбі за свободу Віталія.

Нещодавно Президент України, перебуваючи з візитом в Італії, на найвищому рівні, також порушував питання щодо справи Марківа. І міністр закордонних справ на цьому тижні під час зустрічі із італійськими парламентарями та МЗС Італії теж обговорював цю проблему. А вже завтра в італійському парламенті відбудеться презентація фільму “Wrong place” спільного авторства італійських журналістів та журналістів Громадського.

Тобто, наразі питання звільнення нашого нацгвардійця є одним із пріоритетних у взаємовідносинах з Італійською республікою, і я вірю, що нам вдасться повернуту Віталія в Україну.

Нагадаю, що в середині січня Верховна Рада України 323 голосами проголосувала за Заяву щодо незгоди з абсурдним рішенням італійського суду першої інстанції та звернулася до Президента та Парламенту Італійської Республіки забезпечити прозорий, незаангажований та об’єктивний розгляд справи в апеляційному провадженні.

У заяві ми зверталися до Президента Італійської Республіки і Парламенту Республіки з проханням в рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.