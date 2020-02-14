Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
ГлавнаяБлогиБлог Єгора Чернєва

Я вірю, що нам вдасться повернути Віталія Марківа в Україну

Вчора відбулася зустріч із Повноважним та Надзвичайним послом Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа в рамках міжпарламентської групи дружби «Україна - Італія», на якій, зокрема, порушувалися питання щодо справи ув’язненого Віталія Марківа.

Виталий Маркив
Фото: МВС Україна
Виталий Маркив

Домовилися з послом Італії, що він допоможе організувати пул італійських журналістів та їхню поїздку до України, аби вони могли об’єктивно висвітлювати події, які в нас відбуваються на Сході і, зокрема, щодо справи Марківа.

Це дуже важливий крок, тому що наразі в Італії панує інформаційний перекіс щодо винуватості Віталія Марківа. На регіональному рівні у ЗМІ його охрестили вбивцею ще до вироку суду. Можливо, це також вплинуло і на рішення суду присяжних, адже саме присяжні в суді першої інстанції приймають рішення. Тому я думаю, що це ще один крок в нашій загальній боротьбі за свободу Віталія.

Нещодавно Президент України, перебуваючи з візитом в Італії, на найвищому рівні, також порушував питання щодо справи Марківа. І міністр закордонних справ на цьому тижні під час зустрічі із італійськими парламентарями та МЗС Італії теж обговорював цю проблему. А вже завтра в італійському парламенті відбудеться презентація фільму “Wrong place” спільного авторства італійських журналістів та журналістів Громадського.

Тобто, наразі питання звільнення нашого нацгвардійця є одним із пріоритетних у взаємовідносинах з Італійською республікою, і я вірю, що нам вдасться повернуту Віталія в Україну.

Нагадаю, що в середині січня Верховна Рада України 323 голосами проголосувала за Заяву щодо незгоди з абсурдним рішенням італійського суду першої інстанції та звернулася до Президента та Парламенту Італійської Республіки забезпечити прозорий, незаангажований та об’єктивний розгляд справи в апеляційному провадженні.

У заяві ми зверталися до Президента Італійської Республіки і Парламенту Республіки з проханням в рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.

Єгор Чернєв Єгор Чернєв , народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также