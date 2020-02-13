Вихід дипломатії з тіні: як Андрій Єрмак впливатиме на зовнішню політику України

У команді Володимира Зеленського сталося резонансне кадрове призначення, Андрій Єрмак очікувано посилив свої позиції й замінив Андрія Богдана на посаді керівника Офісу президента. Розширення повноважень не передбачає скорочення функціоналу на треку міжнародного співробітництва. Успішний досвід роботи у сфері кулуарної дипломатії знадобиться Андрію Єрмаку в новому статусі, де формувати зовнішньополітичний порядок денний доведеться вже з більш офіційних позицій.

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Оцінки закордонних партнерів. На заході новина про заміну Андрія Богдана повинна викликати позитивний резонанс й сприйматися як сигнал про скорочення впливу Ігоря Коломойського на президента. Андрій Єрмак відноситься до умовної групи «Квартал» в оточенні Володимира Зеленського, а його підвищення свідчить про бажання голови держави скоротити конфліктні тенденції в Офісі президента й посилити свої позиції за рахунок перевірених людей зі старого оточення.

У Німеччині та Франції призначення Андрія Єрмака може бути сприйнято як додатковий сигнал українського керівництва в контексті прагнення до активізації Мінського процесу та реінтеграції окупованих територій ОРДЛО.

Відкритим залишається питання щодо перспектив поліпшення американо-українських відносин й потенційної ролі Андрія Єрмака в цих процесах. За час роботи в якості радника він встиг налагодити неофіційні контакти з оточенням Дональда Трампа, коли проводив зустріч з помічником американського президента Рудольфом Джуліані в Мадриді. Не слід виключати, що вже в статусі керівника Офісу президента він продовжить визначати контури політики на американському напрямі.

Ймовірно у сфері пріоритетних цілей Андрія Єрмака буде входити налагодження діалогу з потенційними інвесторами й традиційними донорами українського бюджету. У цьому ключі, для керівника Офісу президента необхідно вибудовувати збалансовані відносини з представниками економічного блоку Кабміну та Верховної Ради. Таким чином зростає ймовірність проведення кадрових перестановок в уряді Олексія Гончарука.

Досвід взаємодії з російською стороною. Андрій Єрмак підтримує сценарій реінтеграції ОРДЛО в українську суспільно-політичну та економічну матрицю. Він зумів досягти показових результатів у формуванні української політики на російському напрямку й налагодженні комунікації з російською стороною. Найбільш резонансною подією на цьому терені стала організація успішного обміну полоненими, яка відбувалася в рамках координації Андрія Єрмака з Дмитром Козаком.

Майже синхронне призначення останнього в адміністрації Володимира Путіна додає аргументів на користь готовності сторін використовувати для врегулювання спірних питань напрацьований канал Єрмак-Козак, який відсуне на задній план давнього куратора українського питання Владислава Суркова.

Поки можна вважати передчасними оптимістичні прогнози щодо спроможності Андрія Єрмака поміняти Мінські угоди в кращому для України форматі. Очікувано, що новий керівник буде наполягати на внесенні корекцій в частині роззброєння незаконних бандформувань й встановлення Україною контролю за кордоном до проведення місцевих виборів. Аргументи Андрія Єрмака логічні – якщо організувати голосування за українським законодавством, Мінські угоди потребують оновлення. Остання зустріч в «нормандському форматі» продемонструвала неготовність Володимира Путіна йти на поступки, а його слово в російській зовнішній політиці залишається остаточним при будь-яких розкладах й кадрових рішеннях.

Попри це, діалог про нові модальності Мінського процесу залишається можливим. Принаймні заміна російського куратора українського питання й прихід Дмитра Козака замість Владислава Суркова створює більше передумов для початку конструктивних дискусій щодо часткової модернізації комплексу заходів з виконання Мінських угод. Останнім часом радикальна позиція Владислава Суркова щодо монолітності Мінських домовленостей все більше підштовхувала до думки про бажання помічника російського президента заморозити процес й піти за сценарієм Абхазії та Південної Осетії. Аргументи української сторони щодо неможливості політичного врегулювання в тій редакції, яка раніше була затверджена Петром Порошенком, ніякого ефекту на Кремль не мали.

Дмитро Козак вважається не менш жорстким політиком й дипломатом, але це не виключає його прихильності ідеї виходу з глухого кута завдяки поверненню ОРДЛО Україні. Не слід очікувати, що Дмитро Козак готовий «підігравати» українським інтересам, але попередній досвід його взаємодії з Андрієм Єрмаком продемонстрував його схильність до пошуку консенсусних рішень. Таким чином, результатом їх подальшої взаємодії може стати вироблення компромісних підходів й концептуальних рішень щодо Мінського процесу, які Дмитро Козак зможе донести до глави Кремля. Без цього, зусилля Андрія Єрмака спрямовані на те, щоб наблизити мир на Донбасі залишаться примарними й заморозки конфлікту на тривалий період уникнути не вдасться.

Формування зовнішньополітичного курсу України. Залишає інтригу формат майбутньої співпраці Андрія Єрмака з іншими акторами відповідальними за реалізацію зовнішньої політики. В першу чергу, з міністерством закордонних справ. Уже активно циркулюють чутки про можливу відставку Вадима Пристайка. Серед потенційних кандидатів на нову посаду вже називалося ім'я Руслана Демченка, людини яка мала пряме відношення до переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську. Не секрет, що ще з часів Павла Клімкіна відносини між Офісом президента та МЗС не відрізнялися особливою конструктивністю й часто мали суперечливий характер. Подолання цього латентного конфлікту й визначення модальностей міжвідомчої координації стане ще одним викликом для Андрія Єрмака.

Таким чином, посада керівника Офісу президента в Україні передбачає набагато більше повноважень, ніж прописано в офіційному функціоналі й на Андрія Єрмака буде покладено додатковий тягар відповідальності. Колишньому радникові вже не вдасться концентруватися на точкових питаннях кулуарної дипломатії й з'явиться можливість стати негласним сірим кардиналом усієї української політики та першою за значенням людиною для Володимира Зеленського. Поки що немає чітких контурів майбутньої діяльності Андрія Єрмака, але можна припускати, що внутрішньополітичний трек не ослабить його ролі на міжнародному векторі. Тільки дипломатію вже доведеться поступово виводити з тіні.