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В РФ подтвердили, что куратором "украинского вопроса" стал Дмитрий Козак

"Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами"

В РФ подтвердили, что куратором "украинского вопроса" стал Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
Фото: ru.sputnik.md

Замглавы администрации президента и вице-премьер РФ Дмитрий Козак стал куратором "украинского вопроса". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

В ходе общения с журналистами Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

В то же время Песков добавил, что указ об отставке бывшего главного куратора "украинского вопроса" Владислава Суркова до сих пор не подписан.

Напомним, что до отставки прежнего правительства РФ Козак курировал вопросы по развитию аннексированного Крыма.

Прежний куратор "украинского вопроса" в РФ Владислав Сурков покинул должность 25 января "в связи со сменой курса на украинском направлении".

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