Зеленский сообщил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать

Президент Владимир Зеленский подтвердил наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", – заявил он.

Он также сообщил, что людям сложно завоевать его доверие, но после этого кому-либо трудно его переубедить в том, что этот человек "занимается чем-то там нехорошим". Фрагмент этой беседы с журналистом также был опубликован в ролике Офиса президента Украины.

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", – подчеркнул он.

Напомним, в нескольких СМИ появилась информация о том, что между главой ОПУ Андреем Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком могут быть определенные разногласия. Сам Ермак отрицает конфликт, по его словам, у них в команде нет никакой конкуренции.

"Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", – заявил он.