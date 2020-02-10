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Зеленский назначил врио главы Ивано-Франковской области

Ранее Федорив занимал должность замглавы ОГА.

Зеленский назначил врио главы Ивано-Франковской области
Виталий Федорив
Фото: if.gov.ua

Временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации стал Виталий Федорив.

Соответствующий указ президента №44/2020 от 10 февраля обнародован на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорива Виталия Васильевича", - говорится в указе.

До этого Федорив занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила вице-премьером - министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который с августа 2019 года был главой Ивано-Франковской ОГА.

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