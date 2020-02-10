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У парламенті з'явиться спеціальна комісія із захисту прав бізнесу

Наприкінці минулого року Президент Володимир Зеленський представив формулу успішного майбутнього України. У ній він визначив п'ять факторів, на яких необхідно сконцентрувати зусилля всім гілкам влади в Україні. Одним з ключових факторів Президент назвав залучення інвестицій.

Фото: forexaw.com

Ми живемо в часи, коли у світі триває боротьба за інвестора і за створення кращих умов для інвестицій держави конкурують між собою. Просте та зрозуміле інвестиційне законодавство країни в такому разі є додатковим "бонусом" та конкурентною перевагою. Вважаю, що над цим завданням має більш активно працювати український парламент.

Саме для цього у Верховній Раді буде створена Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту інвесторів. 5 лютого профільний Комітет ВРУ з питань регламенту та депутатської етики розглянув та підтримав мій відповідний проект Постанови N260. Для повноцінного запуску ТСК лишився один крок – проголосувати за її створення на пленарному засіданні Верховної Ради.

Мета ТСК – реформувати законодавство, яке стосується інвестиційної діяльності, систематизувати його, а також побудувати надійну систему захисту прав інвесторів на законодавчому рівні. Як іноземних інвесторів, так і наших українських.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійдуть 13 народних депутатів практично з усіх фракцій та депутатських груп.

Головна відмінність Тимчасової спеціальної комісії від звичного для багатьох формату тимчасової слідчої комісії (ТСК) – у функціях. Вона створюється не задля розслідування, а заради попередньої підготовки чи доопрацювання законодавчої рамки.

Водночас, хочу наголосити, що ще одним великим напрямком діяльності ТСК з питань захисту інвесторів буде розгляд скарг бізнесу. Комісія стане тим парламентським майданчиком, до якого інвестори зможуть звертатись за допомогою.

Галина Янченко Галина Янченко , Народна депутатка, заступниця голови Антикорупційного комітету ВРУ, заступниця голови фракції "Слуга народу"
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