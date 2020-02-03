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Зеленский убежден, что Украину скоро "накроет лавина инвестиций"

Президент выступил на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Зеленский убежден, что Украину скоро "накроет лавина инвестиций"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский убежден, что проводимые в стране экономические реформы уже создают условия для большого притока инвестиций.

Об этом он заявил, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на "стабильный" и "положительный", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский пообещал иностранным инвесторам "няньку" и налоговые каникулы.

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