Эрдоган привез Зеленскому материалы на своих врагов в Украине

Президент Владимир Зеленский передал Службе безопасности Украины материалы на украинских сторонников Фетхуллы Гюлена, врага турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналиста турецкого государственного издания "Анадолу". По словам журналиста, в Украине есть несколько школ организации Гюлена, которую в Турции считают террористической и называют FETÖ.

"Что касается вопроса о запрете тех организаций, которые стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы с господином президентом выделили продолжительное время, говорили об этой теме, говорили подробно. Знаю, что этот вопрос был на повестке дня между Украиной и Турцией много лет, и он не решался", - ответил ему Зеленский.

"Сегодня я получил подробные вещи, подробные факты от президента Эрдогана, даже разные фамилии. Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, которые должен этим заниматься", - сказал он.

Фетхулла Гюлен – 78-летний турецкий богослов и проповедник. С 1999 года он живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией.

В 2018 году Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.