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Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
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​Тимошенко: президент несет ответственность за каждого своего депутата

"Мне кажется, что команда президента сегодня заняла должности и съела себе мозг".

​Тимошенко: президент несет ответственность за каждого своего депутата
Юлия Тимошенко
Фото: pravda.com.ua

Владимир Зеленский несет персональную ответственность за каждого человека, которого он привел к власти, поэтому он должен вызвать к себе Евгения Брагаря и попросить его написать заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде, комментируя слова нардепа, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

"Мне кажется, что команда президента сегодня заняла должности и съела себе мозг. То, что они сегодня делают, противоречит не только морали, но и системе жизни людей. Я считаю, что депутата, который от имени партии «Слуга народа» предложил продать домашних животных, чтобы заплатить за коммунальные услуги, надо немедленно лишать мандата", - подчеркнула Тимошенко.

Она отметила, что скандальное заявление Брагаря  - это не только позиция отдельного депутата от "Слуги народа", это -  философия всей президентской команды.

"И если этот позорный случай не будет наказан - эта философия станет философией жизни всей страны", - заявила лидер "Батькивщины".

"Сегодня «слуги народа» заставляют украинцев продавать своих домашних животных, завтра они отменят ограничения на восьмичасовой рабочий день, послезавтра они на 8% увеличивают тарифы. Границы не будет - надо реагировать немедленно!", -  призвала Тимошенко.

Напомним, во время телевизионного шоу на телеканале "112" в студию позвонила пенсионерка из Кировоградской области и спросила, как прожить, если вся пенсия уходит на коммуналку. Депутат Брагар на это ответил: "Если собака во дворе элитной породы, можете ее продать и спокойно заплатить".

Фракции "Слуга народа" пришлось извиняться за слова своего депутата, а сам он заявил, что "является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы". Фраза о собаке и коммуналке стала вирусным мемом в соцсетях.

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