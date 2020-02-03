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Опубликован новый рейтинг доверия украинцев к власти

Зеленскому доверяют 51,6% опрошенных.

Опубликован новый рейтинг доверия украинцев к власти
президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук
Фото: president.gov.ua

Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января 2020 составило 51,6%. Об этом говорится в результатах опроса Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко.

Президенту скорее и полностью доверяют больше, чем спикеру Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку. Дмитрию Разумкову высказали доверие 36,2%, самой Раде – 23,4%, Гончаруку – 23,5%, Кабмину – 23,4%.

Совсем и скорее не доверяют Зеленскому 41,5% респондентов, Разумкову – 52,6%, Раде – 68,5%, Гончаруку – 65,5%, правительству – 68,3%. 

Исследование проводили с 24 по 28 января, в нем приняли участие 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. 

Теоретическая погрешность не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Напомним, в конце ноября ухудшилось отношение украинцев к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

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