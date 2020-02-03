Законопроект о дезинформации требует дополнительного обсуждения, - Бородянский

Проект уже широко обсуждался профессиональным сообществом и некоторые вопросы вызывали дискуссии.

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить дорабатывать законопроекта о противодействии дезинформации. Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский у себя в телеграме.

Министр отметил, что на данный момент законопроект находится на этапе публичных обсуждений, который будут продлевать.

"Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений", - отметил Бородянский.

По его словам, только после этапа дополнительных обсуждений, проект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства.

"Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в ВР обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", - добавил министр.

Напомним, в начале ноября Бородянский заявил, что намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией.

15 ноября Минкультуры презентовало проект закона "о противодействии дезинформации". Журналистов и редакторов украинских СМИ собрали на обсуждение ключевых пунктов.

В министерстве предлагают создать пост омбудсмена по вопросам информации, который сможет мониторить информационное пространство, находить дезинформацию и подавать за нее в суд. За нарушение закона предполагается административная и уголовная ответственность.