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​Бородянский выступил за введение уголовной ответственности для журналистов

Министр будет инициировать внесение соответствующих изменений в Административный и Уголовный кодекс.

​Бородянский выступил за введение уголовной ответственности для журналистов
Фото: Макс Левин

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности за манипуляцию информацией.

Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают "Українські Новини".

"Я могу сказать о том, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена", - сказал министр.

Бородянский отметил, что будет инициировать регистрацию законопроекта о соответствующих изменениях в Административный и Уголовный кодекс.

"О понятиях и критериях о манипуляции общественным мнением, манипуляции общественным сознанием и введение как административной, так и уголовной ответственности за манипулирования, заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования", - сказал он.

Министр добавил, что "грань между свободой слова и манипуляцией тонка", поэтому государство должно найти баланс между свободой слова и защитой от манипуляций.

Напомним, ранее Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для СМИ за "искажение общественного мнения".

Бородянский был назначен на должность нового главы Минкультуры, молодежи и спорта 29 августа 2019 года. До этого он работал в медиа-бизнесе с 2000 года.

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