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В ГБР составили график поздравлений директора Трубы с днем рождения, - СМИ

На поздравления в среднем отводится по пять минут.

В ГБР составили график поздравлений директора Трубы с днем рождения, - СМИ
Фото: Макс Требухов

Среди сотрудников Государственного бюро расследований распространили график поздравления руководителя ведомства  Романа Трубы с днем рождения.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в ГБР.

По его словам, документ якобы называется "Поздравление директора". В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет Трубы, чтобы его поздравить.

"В частности, на поздравление центрального аппарата ГБР отводится время с 10 до 12:00. Там подробно расписано, какой отдел и управление, по часам и минутам должен зайти к Трубе", - отметил источник.

На поздравления в среднем отводится по пять минут.

"До сих пор у нас таких графиков не было. Если знаешь, что у кого-то день рождения, то хочешь поздравляй, хочешь - нет. Трубы сегодня на работе нет, взял выходной. Очевидно, будут поздравлять завтра. Вероятно, инициатором этой идеи стал кто-то из помощников директора", - добавил собеседник.

Фото: УНИАН

Напомним, ранее Нацагентство по борьбе с коррупцией напомнило, какие подарки нельзя принимать чиновникам.

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