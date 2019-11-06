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Минобороны пообещало всестороннюю помощь в деле бронежилетов

Оборонное ведомство предоставит следствию всю необходимую информацию.

Минобороны пообещало всестороннюю помощь в деле бронежилетов
Фото: Макс Левин

Минобороны заинтересовано в проведении объективного и беспристрастного следствия по делу о закупке бронежилетов и предоставит следствию всю необходимую информацию.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"В связи с сообщением Генеральной прокуратурой Украины подозрения должностным лицам Министерства обороны относительно возможных нарушений, совершенных ими при закупке индивидуальных средств бронезащиты, оборонное ведомство сообщает, что окажет всестороннюю помощь следствию в целях установления истины по этому делу", - говорится в сообщении.

Также отмечается ,что в рамках борьбы с коррупцией, Минобороны проводит жесткую кадровую политику для очищения рядов Вооруженных Сил Украины от лиц, склонных к злоупотреблению служебным положением и получение неправомерных вознаграждений и взяток.

"Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законодательством Украины, никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в суде", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу озакупке некачественных бронежилетов "Корсар". Подозрение получили начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Пыковец и Комырянский.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тыс бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс. бронежилетов оказались бракованными. Убытки составили 61 млн гривен.

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