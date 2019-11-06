За сутки боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие при обстрелах не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"5 ноября вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" под обстрелами оказались населенные пункты Орехово, Хутор Вильный и Луганское.

С начала текущих суток боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, во вторник, 5 ноября, оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4.