Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Ткаченко заселился на Труханов остров после расследования "1+1" о его застройке
Аваков предупреждал Йованович о "коварных нападениях"
Аваков предупреждал Йованович о "коварных нападениях"
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики семь раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: uazmi.org

За минувшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие при обстрелах не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"5 ноября вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" под обстрелами оказались населенные пункты Орехово, Хутор Вильный и Луганское.

С начала текущих суток боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, во вторник, 5 ноября, оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также