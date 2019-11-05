Минобразования временно остановило аттестацию вузов

В 2020 между лучшими вузами распределят не 100, а 400 млн грн.

Министерство образования и науки вынуждено приостановить аттестацию вузов, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных.

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад по результатам заседания Нацсовета по развитию науки и технологий, сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время университеты смогут пройти аттестацию и получить средства на базовое финансирование науки в начале 2020-го. Между лучшими вузами распределят уже не 100, а 400 млн грн.

"Буквально несколько недель назад в МОН стартовала аттестация, по итогам которой мы впервые должны были дать лучшим научным направлениям в вузах базовое финансирование на науку. На 2019 год на это заложено 100 млн гривен. Анализ и экспертную оценку научной деятельности должны проводить независимые эксперты - всего в МОН было подано более 900 анкет", - пояснила Новосад.

Она подчеркнула, что аттестация, по результатам которой распределяются бюджетные средства, проводится на 5 лет.

"Качество результатов и доверие к ним намного важнее, чем "гонка" по срокам аттестации. В 2020 году на базовое финансирование науки в вузах предусмотрено уже 400 млн гривен, и очень важно, чтобы распределение этих средств происходило на основе объективных результатов оценки", - отметила министр.

Предусмотренные на 2019 на базовое финансирование 100 млн грн тоже пойдут на поддержку университетской науки. МОН предложит правительству перераспределить эти средства на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в вузах. Сейчас открыто 14 таких центров в разных городах Украины.

Нацсовет поддержал предложение МОН, рекомендовав отложить аттестацию и осуществить дополнительный набор украинских и иностранных экспертов из числа ученых.