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С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; и в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

Отмечается также, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение семи суток.

Напомним, сегодня оборонный комитет Рады провел выездное заседание в Золотом-4.

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