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Умер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко

В октябре 2002 года он открыл два дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Умер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко
Юрий Василенко
Фото: kievvlast.com.ua

Вечером 4 ноября умер отставной судья Киевского апелляционного суда Юрий Василенко, который открыл два дела против экс-президента Леонида Кучмы.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Владимир Бойко.

"В половине седьмого вечера 4 ноября скончался Юрий Александрович Василенко - легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы", - написал Бойко.

Он выразил соболезнования супруге умершего, известному адвокату Татьяне Монтян и четверым его сыновьям.

О причинах смерти Василенко не сообщается.

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