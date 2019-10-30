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Съезд судей избрал двух новых членов ВККСУ

Ими стали Александр Панасюк и Татьяна Широян.

Съезд судей 30 октября избрал двух новых членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом информирует пресс-служба Совета судей Украины.

Согласно сообщению, в ВККСУ избраны

судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк (за него отдали свои голоса 148 судей-делегатов съезда) и судья высшего специализированна суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Широян (155 голосов).

Александр Панасюк
Фото: rsu.gov.ua
Александр Панасюк

Татьяна Широян
Фото: rsu.gov.ua
Татьяна Широян

"С избранием двух членов ВККС Украины Александра Панасюка и Татьяны Широян судейское сообщество заполнило свои квоты в органе, который проводит квалификационное оценки судей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Всеукраинском съезде избрали двух судей Конституционного суда Украины. Ими стали Петр Филюк и Галина Юровская.

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