Съезд судей избрал еще одного судью КС

Еще одного судью КС судьи избрали накануне.

Съезд судей избрал судьей Конституционного Суда председателя Волынского апелляционного суда Петра Филюка. За него проголосовал 151 судья из 273, которые приняли участие в голосовании.

Голосование состоялось между четырьма кандидатами в судьи КС. В бюллетене были следующие кандидатуры: Александр Коровайко, председатель Херсонского апелляционного суда, Оксана Грищук, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. И.Франко, Александр Прокопенко, судья Большой Палаты Верховного Суда, Петр Филюк, председатель Волынского апелляционного суда.

За Коровайко проголосовали 133 судьи, Грищук - 121, Прокопенко - 103.

Не поддержали никого из кандидатов пять судей.

Напомним, накануне судьи избрали судьей КС Галину Юровскую, которая ранее работала судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке, а также заместителем начальника отдела подготовки преподавателей (тренеров) Национальной школы судей Украины.

Квота съезда судей в Конституционном Суде освободилась после того, как в сентябре в отставку ушли судьи Наталия Шаптала, Михаил Гультай и Михаил Запорожец, избранные еще в 2010 году.