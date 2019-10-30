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В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе

Предложение ОПЗЖ не нашло поддержки у коллег.

В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Фото: Рада ТВ

Верховная Рада в среду отклонила предложение депутатов из пророссийской фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" о расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе.

За создание временной следственной комиссии о расследовании фактов, приведших к гибели людей, проголосовали только 79 депутатов при минимально необходимых 226.

Основными целями такой комиссии были заявлены расследование причин беспорядков, их организаторов, подстрекателей и пособников, наличие предварительного сговора, обстоятельства нанесения повреждений, соблюдения закона участниками и правоохранителями.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Членами ВСК предлагалось назначить 18 депутатов, из них Николай Скорик (ОПЗЖ) - председателем, Алексей Леонов ("Слуга народа") - его заместителем.

После голосования в зале завязалась словесная перепалка между нардепами от ОПЗЖ и нардепами из "Слуги народа", в частности Скорик немного потолкался с Николаем Тищенко.

Фото: Рада ТВ

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук попросил от депутатов сесть на места и предупредил, что закроет заседание, если парламентарии продолжат толкаться.

После этого стычка была прекращена. Депутаты сели на места и продолжили работу.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека травмированы, в числе которых 21 правоохранитель.

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