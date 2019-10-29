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МИД Германии назвал начало разведения войск в Золотом "важным сигналом надежды"

Процесс разведения начался 29 октября.

МИД Германии назвал начало разведения войск в Золотом "важным сигналом надежды"
Фото: EPA/UPG

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом Луганской области.

В МИД Германии разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о необходимости дальнейшего разведения в других частях региона.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Напомним, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс зеркального разведения на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Это стало возможно после того, как на протяжении 7 суток был соблюден режим прекращения огня.

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