Волынскому облсовету не понравился выбор Зеленского на пост губернатора

Волынский областной совет во вторник принял обращение к президенту Владимиру Зеленского, в котором просит не назначать первого заместителя главы Луганской ОГА Юрия Погуляйко председателем обладминистрации в Луцке.

За обращение проголосовали 45 из 64 депутатов совета.

"Сообщение о согласовании Кабинетом Министров Украины жителя Луганщины Погуляйко Юрия Михайловича председателем Волынской ОГА всколыхнуло всю общественность нашего края. Этим обращением выражаем свое несогласие с таким кадровым решением правительства... Назначение на должность главы ОГА чужого для Волыни человека - стратегическая ошибка правительства. У нас есть горький опыт противостояния исполнительной и представительской ветвей власти из-за того, что неместные главы ОГА не находили компромисса с Волынью", - сказано в обращении, текст которого обнародован местным изданием Volynnews.

Депутаты заявили, что неместные главы ОГА первые полгода только вникают в ситуацию и знакомятся с людьми, а не работают на область.

"Еще раз призываем прислушаться к позиции волынской общины, интересы которой мы все представляем, и не назначать председателем Волынской областной государственной администрации Погуляйко Юрия Михайловича", -говорится в обращении.

Напомним, что предыдущий глава Волынской ОГА Александр Савченко был уволен 11 июня. Он приехал в Луцк из Киева.