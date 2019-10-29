Евросоюз открыл проектный офис в Мариуполе

Здесь будут реализовывать программы по децентрализации и борьбе с коррупцией.

Европейский Союз открыл офис проектов в Мариуполе Донецкой область.

Официальное открытие состоялось в рамках Первого инвестиционного форума при участии президента Владимира Зеленского и генерального директора по вопросам расширения ЕС в Европейской комиссии Кристиана Даниэльсона.

"Две программы ЕС, которые будут реализовываться именно тут, в этом офисе, это поддержка децентрализации и поддержка борьбы с коррупцией", - сообщил Зеленский.

По его словам, поддержка ЕС Украине уже достигла 15 млрд евро.

Напомним, что решение открыть проектный офис в Мариуполе было принято на 21-м саммите Украина-ЕС в начале июля