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​Зеленский: если кто-то считает, что можно вернуть банк бывшему собственнику, это неправда

Президент пообещал защищать только интересы государства Украина.

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто из его команды и правительства возвращать "проблемные" украинские банки бывшим владельцам не будет.

Об этом он заявил во время выступления на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, передает LB.ua.

"Хочу обратиться ко всем... Если кто-то считает, что можно вернуть банк бывшему собственнику - нет, это неправда", - сказал Зеленский. Его словам вызвали аплодисменты в зале.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Президент также отметил, что во время кризиса потери налогоплательщиков в финансовом секторе достигли $15 млрд.

"С рынка были выведены около 100 банков, в частности "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и кредит", национализирован "Приватбанк". В каждом этом деле я буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все этим проблемы не должны быть решена за счет налогоплательщиков", - добавил президент.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проверяет материалы по шести "проблемным" банкам. 9 октября Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит".

Ранее Офис президента заявил об отсутствии оснований для возвращения Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому, который сейчас судится с государством.

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