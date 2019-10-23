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Офис президента заявил об отсутствии оснований для возвращения Приватбанка Коломойскому

"Какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата".

Офис президента заявил об отсутствии оснований для возвращения Приватбанка Коломойскому
Фото: president.gov.ua

Руководство Офиса президента в лице Андрея Богдана и его заместителей Андрея Смирнова и Юлии Ковалив в среду встретилось с послами стран "Большой семерки".

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на ней обсуждался переговорный процесс с Международным валютным фондом и ситуация с Приватбанком в частности.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в Приватбанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам", - говорится в заявлении ОПУ.

Собеседники также обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Богдан и его заместители сообщили послам о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также рассказали, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Напомним, что до прихода в Администрацию президента (сейчас - Офис) Андрей Богдан был личным адвокатом Игоря Коломойского. Сейчас Коломойский судится за Приватбанк против государства, на которое работает Богдан.

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