Офис президента заявил об отсутствии оснований для возвращения Приватбанка Коломойскому

"Какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата".

Руководство Офиса президента в лице Андрея Богдана и его заместителей Андрея Смирнова и Юлии Ковалив в среду встретилось с послами стран "Большой семерки".

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на ней обсуждался переговорный процесс с Международным валютным фондом и ситуация с Приватбанком в частности.

"Приняв решение о национализации, государство вложило в Приватбанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам", - говорится в заявлении ОПУ.

Собеседники также обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине.

Богдан и его заместители сообщили послам о приоритетах и дальнейших шагах в отношении инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также рассказали, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Напомним, что до прихода в Администрацию президента (сейчас - Офис) Андрей Богдан был личным адвокатом Игоря Коломойского. Сейчас Коломойский судится за Приватбанк против государства, на которое работает Богдан.