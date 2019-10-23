Зеленский пригласил одну из крупнейших торговых компаний Японии инвестировать в Украину

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с руководством Marubeni Corporation, одной из крупнейших торговых компаний этой страны. Как сообщает пресс-служба главы государства, президента рассчитывает на инвестиции этой корпорации.

"Глава государства пригласил собеседников инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах. Кроме того, Президент обратил внимание представителей японской компании на возможность инвестирования в строительство дорог в Украине", - говорится в сообщении.

"Правительство недавно посчитало протяженность дорог национального значения - это 44 тыс. километров. Мы рассмотрим предложения по развитию современных дорог, интересные концессионные проекты", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал японским бизнесменам, что Украина выходит на завершающую стадию масштабной приватизации.

"Мы подготовим правовую базу для приватизации более 500 госпредприятий. Наши приоритеты: дерегулирование с переходом на онлайн-услуги от государства для бизнеса; ликвидация теневой экономики и коррупционных схем; развитие инфраструктуры; оптимизация налоговой системы; введение в Украине европейских стандартов", - подчеркнул он.

Представители Marubeni Corporation в свою очередь сообщили, что уже поставляют из Украины в Японию зерновые и молочную продукцию, и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. Также в Украине компания реализует экологические проекты, в частности поставляет солнечные панели.

Напомним, что в ходе визита в Японию президент Украины принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито, встретился с главой парламентской ассоциации дружбы "Япония - Украина", руководителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Японской ассоциации новой экономики (JANE), руководством японского парламента.