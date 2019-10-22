Суд разрешил ГБР изъять материалы по компаниям, проводившим forensic audit Приватбанка

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований изъять в Минфине и Нацбанке информацию о сотрудничестве с детективной компанией Kroll и консалтинговой компанией AlixPartners.

Об этом говорится в материалах суда.

25 сентября суд разрешил ГБР изъять в Минфине копии договоров, заключенных в течение 2016-2019 годов с указанными компаниями, а также копии документов, созданных в течение 2016-2019 годов во исполнение и для оплаты этих договоров.

В Нацбанке ГБР разрешили изъять копии договора, заключенного между НБУ и Kroll 5 февраля 2016 года, о предоставлении консультационных услуг; договора, заключенного между Нацбанком и AlixPartners 4 июля 2016 года, о предоставлении консультационных услуг; документов, созданных в течение 2018-2019 годов, во исполнение договора, заключенного НБУ с Kroll и AlixPartners, а также других документов.

Документы разрешили изъять в рамках дела от 22 августа, которое расследует ГБР по факту невыполнения решения суда.

Напомним, результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Детективы выяснили, что кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за границей в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

Также не исключено, что банк использовался для отмывания денег. Объем операций и быстрота их проведения, отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров.

Внутри Приватбанка существовал еще один банк, который обеспечивал проведение платежей и способствовал движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами. Этот тайный банк обслуживали сотни сотрудников Приватбанка.

Теневой банк выдавал кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредита связанных лиц. Он обеспечивал транзакции с целью скрыть источник и настоящее предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Чтобы скрывать риски при кредитовании связанных лиц Приватбанк неоднократно подавал ложную информацию о своем финансовом состоянии.

Также установлено, что перед национализацией более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено связанным лицам. 75% кредитов контролировали 36 заемщиков. Большинство из них не погашаются и являются просроченными.