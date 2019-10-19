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Двум полицейским Василькова объявили подозрения в пытках

Инцидент произошел еще в декабре 2018 года.

Двум полицейским Василькова объявили подозрения в пытках
Фото: РБК

Государственное бюро расследований объявило двум полицейским Василькова Киевской области подозрения в пытках. Об этом сообщили в ГБР.

"В декабре 2018 года во время дежурства на остановке в Василькове полицейские в ходе словесной перепалки применили к мужчине слезоточивый газ, нанесли ему множество ударов ногами и руками, а также два удара в лицо прикладом автомата. После этого они надели на потерпевшего наручники, отвезли его в безлюдную местность за город, где продолжили избивать", - говорится в сообщении.

После этого правоохранители закрыли потерпевшего в багажном отделении служебного автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы. 

Причиной таких действий стал спор гражданина с полицейскими.

В это же время знакомые и родственники разыскивали мужчину, обратились на номер "102", а также приходили в Васильковское отделение полиции. 

По данным ГБР, для сокрытия преступления полиция вынесла постановление по делу об административных правонарушениях и протоколы об административном задержании. 

Обоим полицейским сообщили о подозрении по трем статьям: ч.1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч.3 ст. 365 (превышение служебных полномочий), ч.2 ст. 127 (пытки) УКУ.

Напомним, в Генпрокуратуре создали департамент по пыткам в правоохранительных органах.

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