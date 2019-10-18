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В кулуарах Рады обнаружили куницу

Дикое животное поймали и выпустили на волю.

Вечером 18 октября в коридоре Верховной Рады обнаружили дикую куницу.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - написал Железняк в фейсбуке.

Народный депутат выложил в соцсети фото и видео животного, которое бегает по коридору парламента.

Железняк добавил, что куницу поймали и выпустили на волю.

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