Финансовые санкции и шантаж. Как в РПЦ отреагировали на Синод Элладской Церкви

Синод Элладской Церкви 12 октября признал Православную Церковь Украины . В Московском патриархате, который последовательно выступает против украинской автокефалии, созвали экстренное заседание Синода, чтобы отреагировать на это событие. В предыдущий раз, когда Вселенский патриарх принял решение относительно Украины ‒ Москва разорвала с ним общение, и запретила всем своим клирикам и мирянам участвовать в церковных богослужениях вместе с представителями Константинополя. На этот раз Синод РПЦ не стал полностью рвать отношения с Грецией. В чем суть новых решений и почему Москва поменяла тактику, а также чего ждать дальше ‒ читайте в специальном материале LB.ua .

Фото: rusk.ru Патриарх Кирилл возглавил внеочередное заседание Синода РПЦ в Москве, 17 октября, 2019.

17 октября синодалы в Москве приняли довольно пространное заявление. В нем повторяется набор российских церковных штампов, которые были уже неоднократно опровергнуты. Например о том, что Вселенский патриарх не имел полномочий предоставлять автокефалию. Хотя Собор епископов Элладской Церкви как раз таки постановил, что у патриарха Варфоломея есть полномочия на разрешение таких вопросов.

Также Москва не признает отозвание документа о Киевской митрополии, которое год принял Вселенский патриархат. Забавно, что российские иерархи акцентируют внимание на 300-летней власти Москвы над Киевом, но при этом «забывают» о 700-летней власти Константинополя над тем же Киевом.

Также РПЦ продолжает продвигать свою идею Всеправославного обсуждения украинского вопроса. Его суть в том, чтобы собрались все главы автокефальных церквей и разрешили данный кризис. При том, что у каждой церкви будет право вето на решение. И у РПЦ тоже. Чем заканчиваются заседания, в которых у России есть право вето, мы можем наблюдать на примере Совета безопасности ООН. Т.е. Московский патриархат сможет заблокировать любое неугодное им решение.

Вообще текст синодалов очень тенденциозен и представляет только одну точку зрения. Не то чтобы раньше заявления Московской патриархии были слишком нейтральными и максимально непредвзятыми. Однако вчерашний текст ну уж очень однобокий. РПЦ ссылается и цитирует только тех митрополитов Элладской Церкви, которые были против ПЦУ, при этом полностью игнорируя и опуская позицию симпатиков Украины, чем создает иллюзию тотального неприятия признания.

Фото: rusk.ru

Также в тексте несколько раз говорится о том, что признание ПЦУ совершено в угоду геополитики. Очевидно, это намек на интересы США в ослаблении России. Об этом неоднократно говорили иерархи РПЦ. При этом же использование самого Московского патриархата в геополитических целях Кремля – опускается, его как бы и нет.

Но главное решение, которое содержится в документе, – полностью отношений не рвать. Это явно диссонирует с прошлогодним решением против Вселенского патриархата. Тогда россияне не только запретили своим священнослужителям принимать участие в Таинствах совместно с представителями Константинополя, поминать Варфоломея, но и даже участвовать в совместных конференциях. Отношения на всех уровнях были прекращены.

С Элладской Церковью было решено пока что не рвать. Россияне выбрали точечный подход. Будут сотрудничать только с теми, кто не вступал в общение с ПЦУ. Тактически это переход от взаимодействия со всей структурой к взаимодействию на местах. Ведь весьма глупо разрывать отношения с пророссийскими епископами, которых сами же россияне и поддерживали, в том числе и материально.

Относительно самого главы Элладской Церкви принято следующее решение. Если он начнет поминать на богослужении Епифания или вступит с ним в общение, то патриарх Кирилл имеет право перестать его поминать – т.е., разорвать с ним евхаристическое общение. Это же касается и всех епископов, которые вступят в общение с представителями ПЦУ.

Фото: raskolam.net Глава Элладской Церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним II и Патриарх Варфоломей

Отдельно в тексте решений упоминается, что РПЦ не будет благословлять паломничества в епархии, руководители которых вступят в общение с ПЦУ. Таким образом, в Московском патриархате пытаются заставить греческих иерархов не спешить сослужить с ПЦУ.

В заявлении также присутствует достаточно прозрачный светский компонент, который присущ именно патриарху Кириллу. Речь о том, что подобные действия руководства Элладской Церкви «не уничтожат вековую дружбу греческого и славянских народов, оплаченную кровью русских воинов и закаленную в общей борьбе за свободу братского греческого народа». Московский патриарх уже спровоцировал дипломатический скандал в Болгарии, когда рассказывал об освобождении русскими солдатами Болгарии и неблагодарности самих болгар. После этого отношения РПЦ и БПЦ стали достаточно прохладными. Видимо, это ничему не научило Кирилла, и он взялся учить истории теперь и греков.

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Московский патриарх, а именно он принимает решение во всей РПЦ вопреки формально Синодальной форме правления, оказался между молотом и наковальней. Москва так далеко зашла в своем противлении украинской автокефалии, что никак не отреагировать на признание Элладской Церковью они просто не могли. Этого бы не поняла светская публика в России, политикум и оболваненная часть паствы. Но они также увидели, что стратегия разрыва отношений ничего не дает. Константинополь не только не поменял своих позиций, но и использовал разрыв отношений в собственных целях. Он теперь может демонстрировать свою миротворческую позицию, подчеркивая, что ни с кем отношений не прекращал. Это варвары с севера используют евхаристию и святое причастие в качестве орудия межцерковных отношений и защиты своих политических интересов.

Фото: rusk.ru

Именно поэтому в Чистом переулке вчера решили не рубить с плеча, а искать индивидуальный подход к каждому епископу Элладской Церкви отдельно. Тем более, что там действительно есть алчные любители российского рубля. Их можно содержать, чтобы они дестабилизировали ЭПЦ изнутри. Если российское государство финансирует разные политсилы в других странах, то почему российская церковь не может поддерживать разные группы влияния в поместных церквях?

Ну и конечно же это сигнал сторонникам в других автокефальных церквях. Вас мы не бросим, поддерживать и дальше будем.

Православие переходит из состояния Холодной войны в фазу гибридности. Где уже не будет четкого разделение фронта по линии Москва/Константинополь, но в каждой поместной церкви будут сторонники и тех, и других. Задача РПЦ сделать водороздел между ними существенным разломом, желательно, конфликтогенным. Но, думаю, это им не удастся. Тема Украины далека и чужда в поместных церквях, точно также как и Крым с Донбассом для европейского обывателя. Конечно, формально они на слуху, но не настолько важны, чтобы на основании них развивать внутренние конфликты.

Этот раунд межцерковной битвы за Элладскую Церковь РПЦ проиграла, а вместе с ней уменьшаются и шансы на победу Москвы в межцерковной войне с Константинополем.

Фото: СПЖ Глава РПЦ Патриарх Кирилл и Элладской церкви архиепископ Иероним

P.S. Судя по тому, что на том же Синоде главному дипломату РПЦ митрополиту Илариону (Алфееву) назначили еще одного зама, со знанием греческого и арабского (египетского диалекта), работавшего в Египте при Александрийском патриархате и Посольстве РФ, то следующим полем битвы будет Александрийский патриархат. Ранее уже был обмен «любезностями» между иерархиями этих церквей, и вот Москва решила «стянуть войска к границе». Ну что ж, посмотрим на поединок патриарха Москвы и Судии Вселенной, именно такой официальный титул носит патриарх Александрийский.