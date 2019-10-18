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В Кировоградской области от удара током на крыше поезда погиб 12-летний школьник

Он погиб на крыше вагона-зерновоза.

В Кировоградской области от удара током на крыше поезда погиб 12-летний школьник
Фото: megapolis.kz

15 октября, на станции Пантаевка в Кировоградской области на крыше поезда вагона-зерновоза погиб 12-летний школьник от удара током. Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

Погибшим оказался житель Кривого Рога, который приезжал с родителя в гости к бабушке, живущей в Пантаевке. Школьник находился на станции вместе со своим товарищем 2006 года рождения, который и сообщил об инциденте дежурному по переезду.

Обстоятельства и причины несчастного случая выясняются.

"Укрзализныця" отметила, что с начала года железнодорожным транспортом филиала "Одесская железная дорога" травмировано 65 человек, 43 из них смертельно. К тому же среди пострадавших 10 детей (3 смертельно). Чаще всего люди травмируются из-за несоблюдения правил безопасности.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что в Одесской области 14-летний подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд.

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