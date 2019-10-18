Под Харьковом лесники незаконно вырезали более 20 гектаров леса

Чиновники лесхоза незаконно нарубили деревьев на 6 миллионов гривен

СБУ подозревает должностных лиц Красноградского лесного хозяйства в Харьковской области в хищении ценных пород древесины на 6 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Под видом санитарных рубок чиновники лесхоза незаконно уничтожили более 20 га лесонасаждений дуба и сосны.

Сотрудники Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса провели комплексную экономическую и инженерно-экологическую экспертизу и установили, что ущерб государству составил 6,2 млн гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства чиновников правоохранители обнаружили вещественные и документальные доказательства их противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

На данный момент правоохранители сообщили 5 должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в Харьковской области. Отмечалось, что проблема незаконных вырубок и уничтожения лесов является общенациональной. Однако особенно остро она стоит в Харьковской области, поскольку показатель лесистости здесь - 12%, что меньше, чем в среднем по Украине.

Тогда же Зеленский звонил директору лесхоза Виктору Сырсе и приглашал его в Офис президента, поскольку президенту доложили, что Сыса контролирует незаконные вырубки в области.