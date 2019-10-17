Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лукаш об изменении подозрения

Генпрокуратура сообщила об изменении подозрения экс-министру юстиции Украины Елене Лукаш и ряду лиц в деле о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и о служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-центр Генпрокуратуры.

Подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, Елена Лукаш в 2013-2014 годах занимала пост министра юстиции в правительстве Николая Азарова. 27 февраля 2014 года после победы Евромайдана она была отправлена в отставку и исчезла из публичного пространства. Лукаш задержали в ноябре 2015 года и предъявили подозрение в растрате 2,5 млн грн.

По версии следствия, Лукаш, работая министром юстиции, по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Европейская правовая группа" и физическими лицами-предпринимателями, в течение августа 2013 года - января 2014 года завладела госсредствами в сумме 2,523 млн гривен, проведя фиктивные тендеры в рамках общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

По состоянию на февраль 2018 года, уголовное производство было приостановлено.

Тогда же Лукаш исключили из санкционного списка Евросоюза, в котором она находилась с марта 2014 года.